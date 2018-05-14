Turizm cenneti Muğla'da dünyaca ünlü Dalyan'a, Sarıgerme'ye, İztuzu Plajı'na, Kaunos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı.
30 bin lira maaşla profesyonel turist aranıyor
Muğla'ya bağlı Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir projeye imza attı. Belediye Türkiye'nin en iyi iş projesiyle seçilecek 1 kişiyi profesyonel turist olarak işe alacak. İşe alınan kişi turist olarak bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak.
Etiketler: ortaca belediyesi , TURİZM
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