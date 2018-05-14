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30 bin lira maaşla profesyonel turist aranıyor

Muğla'ya bağlı , ilçenin tanıtımı için ilginç bir projeye imza attı. Belediye Türkiye'nin en iyi iş projesiyle seçilecek 1 kişiyi profesyonel turist olarak işe alacak. İşe alınan kişi turist olarak bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak.

cenneti Muğla'da dünyaca ünlü Dalyan'a, Sarıgerme'ye, İztuzu Plajı'na, Kaunos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan , ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 07:04
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