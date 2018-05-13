



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline görevleri sırasında emniyetli şekilde sesli, görüntülü görüşme, anlık-çoklu ve grup mesajlaşma, konum paylaşma imkanı sağlayacak cep telefonları üretilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli teknolojiye sahip ürünlerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda birçok proje hayata geçirilirken, yeni projelere yönelik çalışmalar da devam ediyor. Söz konusu projelerin arasında "Emniyetli Cep Telefonu Projesi" de bulunuyor.