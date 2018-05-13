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namaz öğreten öğretmen hakkında önerge vermiş

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan seçim çalışmalarına camiye giderek start vermişti. Bu şekilde şov yaparak muhafazakar oyları almayı hedefleyen İnce'nin daha önce namaz kılmayı öğreten bir öğretmen hakkında Başkanlığı'na önerge verdiği ortaya çıktı.

Camide şov yapan İnceden şok önerge

24 Haziran seçimleri öncesi cami ve namaz fotoğrafları dikkatleri üzerine toplamaya çalışan 'nin cumhurbaşkanı adayı , 2005 yılında Yalova Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğrencilerini camiye götürdüğü için linç kampanyası başlatmıştı.

9382 sayılı önergede Muharrem İnce "1. Öğretmen Emin Albayrak'ın bu dersi bu şekilde yapmasının ders müfredatı ve yasalarımız açısından bir dayanağı var mıdır? Programda yer alan "camilerimizi tanıyalım" bölümü için "camide çocuklara namaz kıldırma, abdest aldırma" etkinlik olarak yer almakta mıdır?" ifadelerine yer vermişti.

'ye verdiği soru önergesinde öğrencilere namaz ve abdest öğretilmesini irticai faaliyet olarak değerlendiren İnce, önergede ayrıca "Öğretmen Emin Albayrak, daha önceden irticai faaliyette bulunmaktan soruşturma geçirmiş midir?" sözleriyle skandala imza atmıştı.

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 14:49
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