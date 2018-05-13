24 Haziran seçimleri öncesi cami ve namaz fotoğrafları dikkatleri üzerine toplamaya çalışan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2005 yılında Yalova Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğrencilerini camiye götürdüğü için linç kampanyası başlatmıştı.

9382 sayılı önergede Muharrem İnce "1. Öğretmen Emin Albayrak'ın bu dersi bu şekilde yapmasının ders müfredatı ve yasalarımız açısından bir dayanağı var mıdır? Programda yer alan "camilerimizi tanıyalım" bölümü için "camide çocuklara namaz kıldırma, abdest aldırma" etkinlik olarak yer almakta mıdır?" ifadelerine yer vermişti.

TBMM'ye verdiği soru önergesinde öğrencilere namaz ve abdest öğretilmesini irticai faaliyet olarak değerlendiren İnce, önergede ayrıca "Öğretmen Emin Albayrak, daha önceden irticai faaliyette bulunmaktan soruşturma geçirmiş midir?" sözleriyle skandala imza atmıştı.