Başbakan Yıldırım 3 Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım 3. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ülkemizde karşı kurulan tuzakları, emperyalist oyunları bozmaya hazır mıyız gençler. Allah bahtınızı da yolunuzu da açık etsin gençler. Bizler bu cennet vatanın değerlerine sahip çıkarak ayakta durmayı başardık.

Bizim hayalimizde ülkesi demokrasisi daha da gelişmiş milli geliri daha da artmış küresel değerlerle bütünleşmiş bir Türkiye var. Ülkemizi bölmeye çalışanlara kapımız, gözümüz kapalıdır.

Türkiye'de hayal edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Ülkemizi dünya sistemi ile bütünleştirdik. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Durmak yok gençlerle yola devam. 24 Haziran seçimi gençlerin seçimidir. Türkiye'nin büyümesi için her zaman bize destek verdiniz. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadınız. Çok güzel bir gelecek Türkiye'yi ve gençlerimizi bekliyor.