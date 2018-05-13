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Şehide büyük saygısızlık

Şehide büyük saygısızlık

Şırnak'ta terör örgütü 'nın döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, memleketi 'nın Salihli İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Gülşen Kozak "Ağlamayacağım, o hainleri sevindirmeyeceğim" diye ağıtlar yaktı. Bu arada törene katılan Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gülerek sohbet etmeleri dikkat çekti. Vatandaşlar, şehide saygısızlık gösteren CHP'lilere tepki gösterdi.


Şehit Mustafa Kozak

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