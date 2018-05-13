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’te dehşet!

’nın başkenti ’te dün akşam 1 kişi, önüne geleni bıçakladı.ya hedef olan 9 kişiden 1’i kurtarılamadı. , saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Paris’te dehşet!
dün akşam korku dolu anlar yaşadı. Başkent 'in 2'nci bölgesindeki Opera Meydanı'na yakın bir yerde elinde bıçak olan bir şüpheli, yoldan geçen yayalara saldırmaya başladı. Vahşeti gören vatandaşlar, ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, manzara karşısında şoke oldu. yı gerçekleştiren şüpheliyi takip etti. Silahla ateş ederek etkisiz hale getirdi. İncelemelerde ise 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ise bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerini anında müdahale ve soğukkanlı tavırlarından dolayı kutladı.

130 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Saldırganın kimliği ve neden gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Kentte 13 Kasım 2015'te Fransa Stadyumu'ndaki saldırıda 130 kişi, 20 Nisan 2017'deki polise yönelik saldırıda ise 2 kişi ölmüştü. Her iki saldırıyı da üstlenmişti.



( Saldırgan öldürüldü )
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