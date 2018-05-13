Paris’te dehşet!

Fransa dün akşam korku dolu anlar yaşadı. Başkent Paris'in 2'nci bölgesindeki Opera Meydanı'na yakın bir yerde elinde bıçak olan bir şüpheli, yoldan geçen yayalara saldırmaya başladı. Vahşeti gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, manzara karşısında şoke oldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi takip etti. Silahla ateş ederek etkisiz hale getirdi. İncelemelerde ise 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ise bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerini anında müdahale ve soğukkanlı tavırlarından dolayı kutladı.
130 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Saldırganın kimliği ve neden gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Kentte 13 Kasım 2015'te Fransa Stadyumu'ndaki saldırıda 130 kişi, 20 Nisan 2017'deki polise yönelik saldırıda ise 2 kişi ölmüştü. Her iki saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.
( Saldırgan öldürüldü )
130 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Saldırganın kimliği ve neden gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Kentte 13 Kasım 2015'te Fransa Stadyumu'ndaki saldırıda 130 kişi, 20 Nisan 2017'deki polise yönelik saldırıda ise 2 kişi ölmüştü. Her iki saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.
( Saldırgan öldürüldü )
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