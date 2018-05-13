MHP’den eşsiz karar

FETÖ ile bağlantı, yasa dışı eylemlerde bulunma, yüz kızartıcı bir suçu veya sabıkası olma gibi durumları dikkate alan MHP, milletvekili aday adaylarını inceleme altına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda inceleme yapan parti kurmayları, aday sayılarını bin 815'ten bin 726'ya düşürerek 89 kişiye vize vermedi. Adli sicil incelemesinde eşine şiddet uyguladığı ancak daha sonra barıştığı anlaşılan aday adaylarına vize çıkmadı.
Selçuk ADIGÜZEL
Selçuk ADIGÜZEL
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