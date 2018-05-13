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Af çağrısı

MHP lideri Bahçeli’den af çağrısı geldi. “tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez” dedi...

Af çağrısı

MHP Genel Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden af çağrısında bulundu. Twitter'da şunları yazdı: "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? Kader çizgimiz bellidir. Bunu değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Hadi buyurun..."

YILDIRIM: GÜNDEMİMİZDE YOK
Bu açıklamaya ilk cevap ise Başbakan 'dan geldi. Yıldırım, "Bizim gündemimizde af yok. Terör muhipleri bugünlerde bir çalışma içerisine girdiler. Sayın Bahçeli zannediyorum ona bir tepki olarak bu konuyu gündeme getirdi" dedi. Öte yandan 1 Aralık 2017 rakamlarına göre Türkiye'de cezaevlerinde 223 bin 589 hükümlü ve tutuklu, denetimli serbestlik altında ise 330 bin 119 yükümlü bulunuyor.

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