Muharrem İnce ve FETÖ ilişkisinin karanlık yüzü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili yeni gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Öğrencilere namaz kıldırdığı için bir öğretmen için soru önergesi verdiği ortaya çıkan İnce'nin öğretmeni adeta linç ettirdiği ortaya çıktı.

FETÖ konusunda da meydanlarda "bizim dönemimizde kimse kanmayacak" sloganları atan CHP'lilerin FETÖ yuvası olan dershanelerin kapatılması konusuna da FETÖ ağzıyla karşıyla çıkmıştı.

Muharrem İnce de bu söylemlere FETÖ ağzıyla destek verdiği ortaya çıktı. İnce dershaneler konusunda 16 Kasım 2013 tarihinde "Aileler özel derse mecbur olur, on kat fazla para ödemek zorunda kalır" diyerek FETÖ'nün söylemlerini, yine FETÖ'nün istediği bir tonda TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dile getirmişti.

Aynı İnce "Kenan Paşa başaramadı dershaneleri kapatmayı, Recep paşa başarabilir, demedi demeyin. İmralı'da bir eş başkan var. O da istiyor sizin kapatılmanızı" demiş, yine o dönem FETÖ ile aynı ağzı kullanarak dershanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır.

MİT TIR'larının durdurulması konusunda da FETÖ'nün tarafında yer alan Muharrem İnce o dönem sık sık Lahey tehdidinde bulunan FETÖ'cülerle aynı safta yer alarak IŞİD'e silah yardımı yapıldığı iftirasını dillendirmişti.

İnce bu konuyla ilgili "Ama bu TIR'ların yolculuğu orada bitmez. Bu, hükümeti ve birçok kamu yöneticisini de savaş suçlusu olarak Lahey Adalet Divanı'na taşır. Böylesi bir durumda yargılanan sadece bu kişiler olmayacaktır, yargılanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır." sözlerini sarf etmişti.

FETÖ'nün basın ayağına yapılan operasyona da karşı çıkan İnce "Bu bir sindirme hareketi. Bugün Cemaat'i sindirmek için bunu yapacak, yarın CHP'lilerin mallarına el konacak." sözleriyle FETÖ'yü savunmaktan geri kalmamıştı.

İnce sözlerine "Türkiye'de herkes Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonuna yapılanların amacının ne olduğunu biliyor. Geçmişte el koydukları gazeteler, televizyonlar vardı. İktidarın borazanı olacaktı, olmuşlardır. Bugün bu yapılara el koyup kendi borazanları yapmak istemektedirler." bu şekilde devam ederek FETÖ'nün basın ayağı Zaman ve Samanyolu için algı oyunu yapmıştı.

FETÖ elebaşının bedduasına da ilişkin "Ne hissettiniz?" sorusuna da skandal sözlerle yanıt veren İnce "Canı yanmış birinin ve kendisini aldatılmış hisseden birinin müthiş bir feryadını hissettim" demişti.

Terörle mücadele eden Türkiye'de CHP yine FETÖ'nün operasyon aparatı olarak kullanıldı. Her fırsatta Türkiye düşmanları ile kol kola girmeyi başaran CHP, şimdi de FETÖ'cüleri savunan Muharrem İnce'yi aday göstererek bir kez daha Türkiye üzerinde emelleri olanların maşası oldu.