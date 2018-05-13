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döneminde sosyal devlet anlayışının gereklilikleri sağlandı

16 yıllık iktidarı döneminde 'deki sosyal devlet anlayışının tüm gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdi.

döneminde 'de sosyal yardımlar en üst seviyelere ulaştı. Sosyal devlet anlayışının gerekliliklerini yerine getiren AK Parti iktidarı, bu vatan için şehit düşen ve gazi olan vatandaşlarımız için de birçok hizmete imza attı.

İşte AK Parti iktidarı döneminde şehit ve gazilerimiz için yapılan hizmetler;

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 15:35
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