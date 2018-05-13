AK Parti döneminde Türkiye'de sosyal yardımlar en üst seviyelere ulaştı. Sosyal devlet anlayışının gerekliliklerini yerine getiren AK Parti iktidarı, bu vatan için şehit düşen ve gazi olan vatandaşlarımız için de birçok hizmete imza attı.

İşte AK Parti iktidarı döneminde şehit ve gazilerimiz için yapılan hizmetler;