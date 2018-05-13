Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü'ne özel mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'ne özel, bir mesaj yayınladı.

Mesajın yer aldığı video ''İlk duacımız, ilk hâmimiz, merhameti ve şefkati en çok kendilerinden gördüğümüz, sığınağımız, korunağımız olan annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Vakit minnet vakti, #VakitAnnelerinvAKti'' notu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İngiltere yolculuğu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Annesi hayatta olanlara tavsiyem, gidin ve ayaklarının altını öpün'' dedi.