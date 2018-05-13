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Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye ekonomisinin karnesi

Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde ekonomide önemli atılımlar gerçekleştirdi. 2003'ten bugüne kadar geçen sürede Türkiye, her yıl ortalama yüzde 6 büyüdü, 2017 yılında ise bu büyüme yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline geldi. İşte Türkiye'nin ekonomideki atılımlarını gösteren o rakamlar...



EKONOMİK BÜYÜME

Son 15 yılda ortalama yüzde 6 büyüdü, 2017'de yüzde 7,4 büyüdü. 2017'de G20'nin en fazla büyüyen ülkesi oldu. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline geldi. 2023 hedef: Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak.
  • 13 Mayıs 2018, Pazar 22:35
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