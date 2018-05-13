Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye ekonomisinin karnesi

Son 15 yılda ortalama yüzde 6 büyüdü, 2017'de yüzde 7,4 büyüdü. 2017'de G20'nin en fazla büyüyen ülkesi oldu. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline geldi. 2023 hedef: Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak.