Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı"na katıldı. UDEF'in misafir öğrencilerle Türkiye'nin bağını güçlü şekilde devam ettirmeye yönelik faaliyetlerini takdirle takip ettiğini söyledi. Erdoğan yabancı öğrencilere şu müjdeleri verdi: "Misafir öğrencilerimiz belli dönemlerde ikamet belgelerini yenilemek zorundalar. Şimdi misafir öğrencilerimiz, ikamet belgelerini kendi üniversitelerinden alabilecekler. Ayrıca 3 ay beklemeden GSS'ye dahil olabilecekler. Eskiden çalışma izni verilmiyordu. İnşallah hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz..."

ROMAN MAHALLESİNDEN

Erdoğan daha sonra gündemi değerlendirdi. Fransa'nın Cezayir'de, Libya'da, Ruanda'da on binlerce insanı katlettiğini belirterek, "(Fransa) Türkiye'ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Güçlendiğimizden rahatsız oluyorsanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Bizde siyah beyaz var mı? Yok. Ama Batı'da var. Avrupa Birliği'nde Romanlar'ı bir kenara koyamazsın ama Fransa, Romanlar'ı dışladı. Halbuki müktesebatın içerisinde bu yasak. Ama ben Romanlar'ın içinden çıktım geldim. Ben Romanlar'la beraber okudum. Roman mahallesinden işte bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanı çıktı geldi. Bizim inancımızın güzelliği burada. Burada tefrik yok."