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Sığınamadı!

Sığınamadı!
Belaruslu eskort , milyarderlerin yatında çektiği videolarla skandala yol açtı. Tayland'a kaçtı. Bu ülkede de aynı skandallara imza atınca tutuklandı. Bulunduğu hapishaneden 'li gazeteci ve yetkililere çağrı yaptı. "Beni kurtarın, itirafçı olayım. Elimde Başkan ile ilgili kritik bilgiler var. ABD soruşturmasında bu bilgileri verebilecek tek tanık benim" ifadelerini kullandı. Ancak bu iddialar onu kurtaramadı! Konuyla ilgili açıklama yapan ABD'nin Belarus Büyükelçiliği, Vaşukeviç'in ABD dışındayken sığınma hakkı alamayacağını açıkladı.

DERİPASKA'NIN ADINI VERMİŞTİ
Büyükelçilik, ülke dışında en fazla mültecilik statüsü alabileceğini vurguladı. Bu arada Vaşukeviç, Rusya'nın Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu vurgulamıştı. Vaşukeviç, Trump'ın başkanlık kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını açıklamıştı.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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