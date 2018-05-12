Sığınamadı!

Belaruslu eskort Anastasya Vaşukeviç, milyarderlerin yatında çektiği videolarla skandala yol açtı. Tayland'a kaçtı. Bu ülkede de aynı skandallara imza atınca tutuklandı. Bulunduğu hapishaneden ABD'li gazeteci ve yetkililere çağrı yaptı. "Beni kurtarın, itirafçı olayım. Elimde Başkan Trump ile ilgili kritik bilgiler var. ABDRusya soruşturmasında bu bilgileri verebilecek tek tanık benim" ifadelerini kullandı. Ancak bu iddialar onu kurtaramadı! Konuyla ilgili açıklama yapan ABD'nin Belarus Büyükelçiliği, Vaşukeviç'in ABD dışındayken sığınma hakkı alamayacağını açıkladı.
DERİPASKA'NIN ADINI VERMİŞTİ
Büyükelçilik, ülke dışında en fazla mültecilik statüsü alabileceğini vurguladı. Bu arada Vaşukeviç, Rusya'nın Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu vurgulamıştı. Vaşukeviç, Trump'ın başkanlık kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını açıklamıştı.
DERİPASKA'NIN ADINI VERMİŞTİ
Büyükelçilik, ülke dışında en fazla mültecilik statüsü alabileceğini vurguladı. Bu arada Vaşukeviç, Rusya'nın Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu vurgulamıştı. Vaşukeviç, Trump'ın başkanlık kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını açıklamıştı.
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