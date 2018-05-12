Kale arkası

Ronja Anderson, İsveç U-19 Kadın Milli Takımı'nın kalecisiydi. Başarılı bir isimdi. Bu yılın başında Müslüman olmaya karar verdi. Ancak Müslüman olan genç kız, bir anda başta ülkesi olmak üzere tüm Avrupa'daki tepkileri kendine çekti. İslam düşmanları Ronja'yı hedef seçti. Onu terörist bile ilan etti. Adeta linç edilen Ronja, Müslüman düşmanlarına haddini bildirdi.
YALAN KAMPANYA
Ülkesindeki Aftonbladet gazetesine konuşan Ronja, şunları söyledi: "İslam'da bana hitap eden pek çok şey olduğunu keşfettim. Daha sonra dini etkinliklere katılmaya başladım. Camiye gittim ve Ramazan'da oruç tutulduğunu öğrendim. Tüm bunlar, İslam'a olan ilgimi arttırdı. Bu kararı verirken Müslümanlar'ın terörist ve şiddet yanlısı olduğu söylendi. Ancak bu yalanlara tabii ki aldırış etmedim. İnsanlara bu dinin kötü değil, iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Vermek istediğim mesaj bu. Benim bu seçimimden sonra pek çok kız bana sosyal medyadan İslam'a geçmek istediğini yazdı. Onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Çünkü yaptığım seçimden ötürü gurur duyuyorum."
YALAN KAMPANYA
Ülkesindeki Aftonbladet gazetesine konuşan Ronja, şunları söyledi: "İslam'da bana hitap eden pek çok şey olduğunu keşfettim. Daha sonra dini etkinliklere katılmaya başladım. Camiye gittim ve Ramazan'da oruç tutulduğunu öğrendim. Tüm bunlar, İslam'a olan ilgimi arttırdı. Bu kararı verirken Müslümanlar'ın terörist ve şiddet yanlısı olduğu söylendi. Ancak bu yalanlara tabii ki aldırış etmedim. İnsanlara bu dinin kötü değil, iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Vermek istediğim mesaj bu. Benim bu seçimimden sonra pek çok kız bana sosyal medyadan İslam'a geçmek istediğini yazdı. Onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Çünkü yaptığım seçimden ötürü gurur duyuyorum."
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