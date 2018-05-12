Kod adı Beyonce

Tarihler 8 Kasım 2016'yı gösterdiğinde ABD, tarihinin en ilginç seçimlerinden birini yaşadı. Kimsenin ihtimal bile vermediği emlak kralı Donald Trump, tüm anketleri yanılttı. Cumhuriyetçi Parti'den aday olup başkan seçilmeyi başardı. Trump koltuğa geçer geçmez seçimlerle ilgili iddialar sıralandı. Ruslar'ın, Trump'ın seçimi kazanmasını sağladığı iddiaları gündemi salladı. İşte ardı arkası kesilmeyen söylentilere şimdi şarkıcı Beyonce da katıldı! ABD Senatosu'ndaki İstihbarat Komitesi'nde Demokrat Parti tarafından sunulan bir raporda, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerini etkilemek için Beyonce üzerinden bir savaş başlatmak istediği vurgulandı.
(Beyonce, 2016'daki seçimlerde Demokrat Parti'den aday olan Hillary Clinton'a destek vermişti.)
3 BİN 500 REKLAM ...
Söz konusu rapora göre, Rus istihbaratı için çalışan "troll"ler (insanları online platformda kandıran kişiler), seçim kampanyası boyunca Facebook'ta 3 bin 500 reklam yayımladı. Demokratlar'ın iddiasına göre, Rus ajanlar seçime konu olan göçmen yasası, silah kontrolü ve ırkçılıkla ilgili reklam vererek ABD halkı içinde çatışma çıkarmayı amaçladı. Şubat 2016'da Beyonce karşıtı ve lehine iki ayrı reklam yayımlayan Rus istihbaratının, ırkçılıkla ilgili şarkılarıyla öne çıkan Beyonce'u kullanarak ırkçılık karşıtları ile yanlılarını karşı karşıya getirmeyi amaçladığı anlatıldı. Reklamlarda ABD'liler, Beyonce yanlısı veya aleyhtarı protesto gösterilerine katılmaya çağrıldı. Raporda ayrıca Rus istihbaratının Facebook ve kardeş kuruluşu Instagram'da Haziran 2015-Haziran 2017 tarihleri arasında 146 milyon ABD'liye ulaştığı açıklandı. Ruslar'ın hedef kitlelerinin siyahi ABD'lilerden eşcinsellere ve Fox News izleyen muhazafakar ABD'lilere kadar farklı spesifik grupları içerdiği öne sürüldü. Rapordaki iddialara göre Beyonce üzerinden Hillary Clinton'ı hedef yapan yorumlar çoğaltıldı. Amerikalılar arasında huzursuzluk yaratılması ve Clinton'ın oylarına azaltmak için yüz binlerce mesaj paylaşan Ruslar, milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.
(Beyonce, 2016'daki seçimlerde Demokrat Parti'den aday olan Hillary Clinton'a destek vermişti.)
3 BİN 500 REKLAM ...
Söz konusu rapora göre, Rus istihbaratı için çalışan "troll"ler (insanları online platformda kandıran kişiler), seçim kampanyası boyunca Facebook'ta 3 bin 500 reklam yayımladı. Demokratlar'ın iddiasına göre, Rus ajanlar seçime konu olan göçmen yasası, silah kontrolü ve ırkçılıkla ilgili reklam vererek ABD halkı içinde çatışma çıkarmayı amaçladı. Şubat 2016'da Beyonce karşıtı ve lehine iki ayrı reklam yayımlayan Rus istihbaratının, ırkçılıkla ilgili şarkılarıyla öne çıkan Beyonce'u kullanarak ırkçılık karşıtları ile yanlılarını karşı karşıya getirmeyi amaçladığı anlatıldı. Reklamlarda ABD'liler, Beyonce yanlısı veya aleyhtarı protesto gösterilerine katılmaya çağrıldı. Raporda ayrıca Rus istihbaratının Facebook ve kardeş kuruluşu Instagram'da Haziran 2015-Haziran 2017 tarihleri arasında 146 milyon ABD'liye ulaştığı açıklandı. Ruslar'ın hedef kitlelerinin siyahi ABD'lilerden eşcinsellere ve Fox News izleyen muhazafakar ABD'lilere kadar farklı spesifik grupları içerdiği öne sürüldü. Rapordaki iddialara göre Beyonce üzerinden Hillary Clinton'ı hedef yapan yorumlar çoğaltıldı. Amerikalılar arasında huzursuzluk yaratılması ve Clinton'ın oylarına azaltmak için yüz binlerce mesaj paylaşan Ruslar, milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.