;
Yol Durumu
  1. Sığınamadı!
  2. Dişi Ramos!

Kod adı

Başkanı , ’den başkan seçildi. Ruslar’ın sandığa müdahale ettiği belirtildi! Şimdi yeni bir iddia geldi. tarafından sunulan bir raporda, ’nın başkanlık lerini etkilemek için üzerinden bir savaş başlatmak istediği belirtildi

Kod adı Beyonce
Tarihler 8 Kasım 2016'yı gösterdiğinde , tarihinin en ilginç lerinden birini yaşadı. Kimsenin ihtimal bile vermediği emlak kralı , tüm anketleri yanılttı. 'den aday olup başkan seçilmeyi başardı. Trump koltuğa geçer geçmez seçimlerle ilgili iddialar sıralandı. Ruslar'ın, Trump'ın seçimi kazanmasını sağladığı iddiaları gündemi salladı. İşte ardı arkası kesilmeyen söylentilere şimdi şarkıcı da katıldı! ABD Senatosu'ndaki İstihbarat Komitesi'nde tarafından sunulan bir raporda, 'nın 2016 Başkanlık seçimlerini etkilemek için Beyonce üzerinden bir savaş başlatmak istediği vurgulandı.



(Beyonce, 2016'daki seçimlerde Demokrat Parti'den aday olan Hillary Clinton'a destek vermişti.)

3 BİN 500 REKLAM ...
Söz konusu rapora göre, Rus istihbaratı için çalışan "troll"ler (insanları online platformda kandıran kişiler), seçim kampanyası boyunca Facebook'ta 3 bin 500 yayımladı. Demokratlar'ın iddiasına göre, Rus ajanlar seçime konu olan göçmen yasası, silah kontrolü ve ırkçılıkla ilgili reklam vererek ABD halkı içinde çatışma çıkarmayı amaçladı. Şubat 2016'da Beyonce karşıtı ve lehine iki ayrı reklam yayımlayan Rus istihbaratının, ırkçılıkla ilgili şarkılarıyla öne çıkan Beyonce'u kullanarak ırkçılık karşıtları ile yanlılarını karşı karşıya getirmeyi amaçladığı anlatıldı. Reklamlarda ABD'liler, Beyonce yanlısı veya aleyhtarı protesto gösterilerine katılmaya çağrıldı. Raporda ayrıca Rus istihbaratının Facebook ve kardeş kuruluşu 'da Haziran 2015-Haziran 2017 tarihleri arasında 146 milyon ABD'liye ulaştığı açıklandı. Ruslar'ın hedef kitlelerinin siyahi ABD'lilerden eşcinsellere ve izleyen muhazafakar ABD'lilere kadar farklı spesifik grupları içerdiği öne sürüldü. Rapordaki iddialara göre Beyonce üzerinden Hillary 'ı hedef yapan yorumlar çoğaltıldı. Amerikalılar arasında huzursuzluk yaratılması ve Clinton'ın oylarına azaltmak için yüz binlerce mesaj paylaşan Ruslar, milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.
Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar