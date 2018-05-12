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'nin çağrısını milletvekili ve belediye başkanları duymazdan geldi

, ’de ’li milletvekili ve belediye başkanlarını milletin önüne çağırdı. İnce'nin bu çağrısına partililer kulak asmadı. Muharrem İnce'nin çağrılarının partililer tarafından dikkate alınmaması, akıllara İnce'ye kimsenin yer vermediği "asansör vakası"nı getirdi

İncenin talimatlarını partililer duymazdan geldi

Daha önce binmeye çalıştığı asansörde partililer tarafından yer verilmeyen ve sinirlenip "niye iktidar olamadığımız belli" diye sitem eden , bu kez de 'de benzer bir şok yaşadı.

'li milletvekili ve belediye başkanlarını milletin önüne çağıran İnce'yi dikkate alan olmadı. İnce, partililer tarafından dikkate alınmayışını çaktırmayıp birkaç kez çağrısını yinelese de yine de milletvekili ve belediye başkanları oralı olmadı. Tüm bu görüntüler ve partililerin İnce'ye karşı takındığı umursamaz tavır, İnce'nin aslında kendi tabanında dahi karşılığı olmadığı ve partide sözünün geçmediği söylentilerini beraberinde getirdi.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 23:01
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