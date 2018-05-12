Daha önce binmeye çalıştığı asansörde partililer tarafından yer verilmeyen ve sinirlenip "niye iktidar olamadığımız belli" diye sitem eden Muharrem İnce, bu kez de Denizli'de benzer bir şok yaşadı.

CHP'li milletvekili ve belediye başkanlarını milletin önüne çağıran İnce'yi dikkate alan olmadı. İnce, partililer tarafından dikkate alınmayışını çaktırmayıp birkaç kez çağrısını yinelese de yine de milletvekili ve belediye başkanları oralı olmadı. Tüm bu görüntüler ve partililerin İnce'ye karşı takındığı umursamaz tavır, İnce'nin aslında kendi tabanında dahi karşılığı olmadığı ve partide sözünün geçmediği söylentilerini beraberinde getirdi.