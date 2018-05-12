1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde "AK Parti, yüzde 49 oy alsın bırakırım siyaseti. Gider tavuk beslerim" diyen ve ortaya çıkan sonuçlarla yanılmasına rağmen sözünü tutmayan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de tam bir "ilkesizler ittifakı"nın başrol aktörü gibi hareket ediyor. CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki Cumhurbaşkanı adayının tam bir göstermelik olduğuna dair iddialar da güç kazanmaya başladı. CHP yönetimi, 24 Haziran seçimlerinde kendi partilerini bir kenara bırakıp, Meral Akşener için çalışmaya, CHP adayı İnce de Akşener adına adaylıktan çekilmekten söz ederken, bir yandan da PKK'nın siyasi ayağı gibi hareket eden HDP ile ittifak içinde hareket ediyor.

CHP, İyi Parti'ye kiralanan 15 milletvekilinin şokunu atlatamadan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin skandal açıklamaları ile sarsıldı. Trabzon'da bir otelde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Muharrem İnce, adaylığının birinci haftasında havlu attı. Bir gazetecinin "Meral Hanım (Akşener) çok iddialı ikinci tura kalacağına dair. Şayet ikinci tura Meral Hanım kalırsa ne düşünürsünüz, siyaseti bırakır mısınız?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

YARDIMCILIK KOLTUĞUNA RAZI

"Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden. Beni yardımcısı yaparsa olurum, otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz ya Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz ama şundan emin olun ben öyle bir kadroyla, öyle bir ekiple, öyle liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeye demokrasi gelecek, önce demokrasi."

KİRLİ PLAN İKİNCİ TUR MU?

Ankara kulislerinde İnce'nin sembolik olarak aday gösterildiği ve CHP'nin Akşener'in başarısı için çalışacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in adayın belirlenmesi sürecinde FETÖ'den gelen talimatlar doğrultusunda bir strateji izledikleri iddiaları da uzun süredir gündemde yer alıyor.

HDP İLE İTTİFAK İÇİNDE

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezaevinde yatan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ederek, HDP ile ittifaka göz kırptı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Antalya ziyareti kapsamında konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin ittifakta yer almamasına ilişkin soruya "Önümüzdeki günlerde siyasetin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz" sözleriyle HDP ile ittifaka yeşil ışık yaktı. Muharrem İnce, bir gazetecinin "HDP'nin ittifakta yer almaması sizi üzdü mü?" sorusu üzerine "Siyaset ileriye dönük bir iştir, önümüze bakmamız lazım. O günkü görüşmelerde olmamış olabilir. Önümüzdeki günlerde siyasetin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz. İnşallah gönüllerde bu millet ittifakı kurulacaktır." karşılığını verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cezaevinde yatan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesinnin altında gizli bir ittifak yattığı belirtiliyor. Bu ittifakla birlikte CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, PM Üyesi Yıldırım Kaya, Bartın Milletvekili Mehmet Rıza Yalçınkaya ve Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve çok sayıda partili Hakkari'ye gitti.

TEK TEK OY İSTEDİLER

CHP'li milletvekilleri burada esnafı ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanı adayı İnce için oy istedi. Hakkari'den sonra diğer illere de ziyaretler gerçekleştirilecek.