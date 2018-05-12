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Erdoğan, 'ın yemeğine katıldı

, 'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde verilen akşam yemeğine katıldı. Danıştay'ın yemeğine, Başkanı ve Yargıtay Mahkemesi başkanlarının yanısıra Cezayir, Bosna-Hersek, İtalya, İspanya ve 'dan gelen yüksek yargı temsilcileri de iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştayın yemeğine katıldı

, 'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde verilen akşam yemeğine katıldı.



YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER DİKKAT ÇEKTİ
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başkanı , Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Başkanı Ranko Debevec Abdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya Yüksek Mahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, Yüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 23:36
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