Bir dizi açılış için Erzincan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı af önerisine ilişkin "Bizim gündemimizde af yok" dedi.

Başbakan Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

"GÜNDEMİMİZDE TERÖRİSTLERE ASLA VE ASLA AF SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden gündemi değiştirecek bir çağrıda bulundu. Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması için yapılan kampanyalara tepki gösteren Bahçeli, "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir? PKK'lı alçaklar, FETÖ'cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır. Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi?" ifadelerini kullandı.