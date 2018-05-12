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'ndan uçacaklar dikkat!

SoloTürk'ün gösteri uçuşu nedeniyle 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.

Atatürk Havalimanından uçacaklar dikkat!

Hava Harp Okulu'nda bugün düzenlenen 'Genç Kartallar Haftası' kapsamında yapacak.
Yeşilköy'deki gösteri uçuşu sırasında , 19.45-19.55 saatleri arasında 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 17:26
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