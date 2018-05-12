Hava Harp Okulu'nda bugün düzenlenen 'Genç Kartallar Haftası' kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yapacak.
Yeşilköy'deki gösteri uçuşu sırasında Atatürk Havalimanı, 19.45-19.55 saatleri arasında 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.
Atatürk Havalimanı'ndan uçacaklar dikkat!
SoloTürk'ün gösteri uçuşu nedeniyle Atatürk Havalimanı 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.
Hava Harp Okulu'nda bugün düzenlenen 'Genç Kartallar Haftası' kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yapacak.
Etiketler: Atatürk Havalimanı , SoloTürk gösteri uçuşu
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