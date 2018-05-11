Geçtiğimiz yıl sergilediği yükselen grafiği, 2018'de de aynı ivme ile sürdüren Türk Hava Yolları, kısa süre önce açıkladığı başarılı ilk çeyrek rakamlarından sonra, Nisan ayı trafik performansıyla da göz dolduran sonuçlara imza attı.

Nisan 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre;

Çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü 2018 yılı ilk çeyreğinden sonra Nisan ayında taşınan yolcu sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %15 artış göstererek 6,4 milyona ulaştı. Bu yolcu artışı, %83,2 ile Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek Nisan ayı doluluk oranına ulaşılmasını sağladı.



Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %6,1 arttığı Nisan ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 4,1 puan arttı. Dış Hat doluluk 4,2 puanlık artışla %82,6 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise %87,1'e ulaştı.



2017 yılının Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme, %12 artış ile 2018 yılının Nisan ayında da devam etti.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında gözlenen %30'luk artış, Türkiye'ye olan ilginin artmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %18 arttı. Kargodaki bu büyümeye %27 ile K. Amerika, %26 ile Orta Doğu, Afrika ve İç Hatlar ve %19 ile Avrupa katkı sağladı.

Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Bu artışlar, Afrika ve K. Amerika'da 6 puan ve Avrupa'da 5 puan olarak gerçekleşti.



Ocak-Nisan 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre ise;

Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte %21'lik artış sağlanıp, yolcu sayısı da %24 artarak 23 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı, Ocak-Nisan döneminde 5,8 puanlık artış ile %81,2 oldu. Yurtdışı yolcu doluluğu 6 puan artarak %81 seviyelerine, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 4 puan artarak %86 seviyelerine ulaştı.

Nisan ayındaki Kargo ve Posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte yılın ilk dört ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre %32 artarak 425 bin tona yükseldi.