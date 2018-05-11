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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı , 13-15 Mayıs'ta tarihleri arasında 'ı ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyarette Kraliçe II. Elizeth ve 'le görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallıkı ziyaret edecek

Ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, ", ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin her alanda gelişmekte olduğu stratejik ortağımız ve müttefikimiz 'a yapacakları bu ziyarette, Kraliçe II. Elizeth ve 'le görüşmelerde bulunacak. Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin sivil diyaloğu kapsayacak şekilde zenginleştirilmesini amaçlayan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun yedinci toplantısının kapanış etkinliğine katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız, iki ülkenin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla da biraraya gelecek.

Dünyanın saygın düşünce kuruluşlarından 'da hitapta bulunacak olan Cumhurbaşkanımız Londra'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ekonomi, ticaret, güvenlik, savunma sanayii, kültür gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak'taki durum ile kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, AB'yle ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınması öngörülmekte. Terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar karşısında her düzeyde yoğun bir diyalog halinde olduğumuz Birleşik Krallık, 16 milyar Dolar'ı aşkın ikili ticaret hacmiyle ülkemizin önde gelen ekonomik ortaklarından da biri konumunda" denildi.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 16:43
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