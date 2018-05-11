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ile ilgili iddianameden bomba ayrıntı

’nün prroje gazetesi KARŞI’da genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle hakkında 2 farklı suçda dahil olmak üzere toplam 22 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenen Milletvekili ile ilgili hazırlanan iddianameden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. KARŞI Gazetesi muhari Emre Erçiş iddianameye giren ifadesinde TIR’ları ile ilgili soruşturma dosyasının tamamının Eren Erdem’de olduğunu gördüğünü söyledi.

Eren Erdem ile ilgili iddianameden bomba ayrıntı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ye yardım, gizli tanığı ifşa ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçları kapsamında hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Milletvekili ile ilgili hazırlanan iddianameden yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

SARIGÜL'DEN PARASAL DESTEK İSTEDİLER
KARŞI gazetesi muhabiri Emre Erçiş'in iddianameye yansıyan ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı. Emre Erçiş ifadesinde şunları söyledi: KARŞI'nın sahibi Turan Ababey A haber'de katıldığı programda Amerikan Konsolosluğu'ndan görevlilerin geldiğini ve 'ün evine giderek parasal destek istediklerini anlattı. Bunu daha sonra Eren Erdem bana doğruladı.

MİT TIRLARI DOSYASI ELİNDEYDİ
tırlarıile ilgili ise şunu söyleyebilirim: MİT yılları basınına yansıdıktan sonra Eren Erdem'de Adana'daki MİT TIR'ları ile ilgili soruşma dosyasının tamamı vardı. Hatta o tutanaklara ben de göz attım. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla LAPAZEM isimli Twitter hesabına Eren bu dosyaları vermiş.

ABD'LİLER GAZETEYE GELDİ
Genel yayın yönetmeni olduğu için bütün haberlerden Eren Erdem'in bilgisi vardı. Hatta 'Kan lobisi'isimli haberi bizzat kendisi yaptı. Onun onayı olmadan zaten haber yapmak mümkün değildir. Amerikan Konsolosluğundan yetkililerin gazeteye geldiğini ve toplantı yaptığını biliyorum, neler konuşulduğunu bilmiyorum. Ayrıca Eren Erdem'in Cihan Haber Ajansı ile yaptığı görüşmeleri gizli yaptığını duydum.
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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 11:04
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