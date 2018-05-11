Bakan Albayrak'tan TANAP projesi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "TANAP projesini 12 Haziran'da devreye alıyoruz" dedi.
Bakan Albayrak : "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak : "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
TANAP NEDİR?
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.