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Bakan Albayrak'tan TANAP projesi açıklaması

Bakan Albayraktan TANAP projesi açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "TANAP projesini 12 Haziran'da devreye alıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak : "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TANAP NEDİR?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 11:51
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