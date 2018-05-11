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Defne Samyeli evinde sabahladığı Cem Yılmaz'la yakalandı

Aşklarına dolu dizgin devam eden Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Sarıyer'de eğlenmek için gittikleri mekanın çıkışında görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz'ın evinde sabahlayan Defne Samyeli'nin komedyenle olan aşkı bütün hızıyla devam ediyor. İkili dün akşam Sarıyer'de bulunan bir mekan çıkışı kameralara yansıdı.

  • 11 Mayıs 2018, Cuma 12:54
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