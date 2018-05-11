AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı döneminde Türkiye hiç olmadığı kadar büyüdü ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştı. Eğitimden sağlığa, adaletten ekonomiye kadar birçok alanda yapılmayanı yapan AK Parti iktidarı milleti de arkasında alarak Türkiye'yi çağdaş bir seviyeye ulaştırdı.

İşte AK Parti hükümetinin 16 yıllık iktidarı döneminde eğitimde yaptıkları...