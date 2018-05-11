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iktidarı döneminde de devrim yapıldı

16 yıllık iktidarı döneminde 'ye de çağ atlattı. Okul öncesinden, yüksek öğrenime varana kadar her alanda öğrenciyi ve eğitimi destekleyen AK Parti'nin eğitimde 16 yılda yaptıkları...

'nin 16 yıllık iktidarı döneminde hiç olmadığı kadar büyüdü ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştı. den sağlığa, adaletten ekonomiye kadar birçok alanda yapılmayanı yapan AK Parti iktidarı milleti de arkasında alarak Türkiye'yi çağdaş bir seviyeye ulaştırdı.

İşte AK Parti hükümetinin 16 yıllık iktidarı döneminde eğitimde yaptıkları...

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 12:45
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