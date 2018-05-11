ASUS Zenfone 5'in özellikleri nedir? Fiyatı ne kadar?

Bu yıl Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde ilk tanıtımı yapılan Asus Zenfone5 nihayet kullanıcılarla buluştu. Asus'un yeni piyasaya sürdüğü üç telefondan biri olan model, hem kısmen Zenfone 5 Lite'ın ekonomik olma özelliğini hem de Zenfone 5Z'nin gelişmiş özelliklerinden bazılarını bünyesinde barındırıyor. Asus, son yıllarda çok fazla telefon çıkarmadan diğer markaların yarışını izlemeyi tercih ederek en çok sevilen telefon modellerinin özelliklerini ve son trendleri analiz etti ve en sonunda çıkardığı üç model, özellikle de Zenfone 5 gerçekten büyük yankı uyandırdı.

DİZAYN

Akıllı telefonlara gelince Asus'un aslında o kadar da fazla bir başarı geçmişi yok. Zenfone 5'ten önce çıkmış olan Zenfone 4 ve Zenfone AR, kullanıcıları çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Hem yazılımsal olarak çok stabil değildi hem de dizayn konusunda büyük sıkıntılar vardı. Fazla basitti ve göze çok fazla hitap etmiyordu.

Asus, kullanıcıların şikayetlerini büyük bir dikkatle dinlemiş olacak ki, Zenfone 5'te dizayn olarak önceki modellerden çok daha farklı bir çizgiyi takip etmeyi seçti.

Öncelikle herkesin düşündüğü ama çoğu kişinin açık açık söylemekten kaçındığı bir gerçeği ele alalım, Asus Zenfone 5 gerçekten de Apple iPhone X'e çok benziyor. Basın açıklamasında yeni modelin görünüşünün Apple'ın son telefonuna oldukça benzediğine dikkat çeken gazeteciye Asus görevlisinin verdiği yanıt "Bu görüntüyü Apple icat etmedi." olmuştu. Dizayn her ne kadar orijinallikten çok uzak olsa da iPhone'un görüntüsünü seven fakat android akıllı telefonlardan vazgeçemeyen kullanıcılar için bu büyük bir artı da olabilir.

Ekran, 6,2 inç boyutu ve 19:9 en boy oranıyla ilk bakışta hemen dikkat çekiyor. Ayrıca görüntü oldukça keskin ve aydınlatma başarılı. Ekran güneşli günlerde bile rahatlıkla okunabiliyor. Ekranın en üst kısmında iPhone X'in ekranındaki çentiğe oldukça benzeyen bir kısım var ama alt çerçevesi biraz daha kalın olmasıyla farkını gösteriyor.

Telefonun arkasını çevirdiğimizde sol üst tarafında dual kamera modülü bulunuyor ve Zenfone 5'in, iPhone X'e benzerliği de burada bitiyor. Flash kameranın alt kısmında bulunuyor ve ikisinin arasına parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. Telefonun cam kaplamalı yapısı göze oldukça hoş görünüyor ama cam kaplamalı telefonların ortak kötü özelliği, çabucak parmak izleriyle kaplanıyor ve güzel görüntüyü korumak için sürekli telefonu temizlemeniz gerekiyor.

Alt kısımda USB-C port ve 3.5mm'lik ses jakı bulunuyor. Telefonun sağ tarafına ise güç düğmesi ve hemen üzerinde ses açma-kısma tuşları yerleştirilmiş.

Asus Zenfone 5 genel olarak kullanması rahat, ele rahatça oturan ve kesinlikle çok güzel görünen bir dizayna sahip.

CPU, GPU VE RAM

Asus Zenfone 5'in hoş tasarımından gözlerimizi ayırdığımızda bizi Snapdragon 636 CPU ve Qualcomm'un Adreno 509 GPU karşılıyor. Asus, Snapdragon 845 işlemciyi bu telefon ile hemen hemen aynı zamanda çıkan Zenfone 5Z için ayırmış. İlk bakışta biraz moral bozucu görünse de Zenfone 5 hem ekonomik hem de güçlü olmak için tasarlanmış ve Snapdragon 636 hemen hemen her işinizi rahatça görmeniz için oldukça yeterli. Ayrıca ağır oyunlar veya aynı anda birçok şeyi yapmak isteyen kullanıcılar için bir AI Boost seçeneği de mevcut. Aynı anda birçok işlemden bahsetmişken, Asus Zenfone 5, 4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip. İkisinin de 64 GB'lık dahili hafızaları var ve aralarında ufak bir fiyat farkı bulunmakta.

DUAL KAMERA

Zenfone 5'in tanıtımlarında bol bol altı çizilen dual kamera özelliği gerçekten de kullanıcıların beklentilerini karşılayacak düzeyde. Telefonun kamerası 12 megapiksellik bir Sony IMX363 görüntü sensörü, f / 1.8 diyafram açıklığı ve 120 derecelik ikinci geniş açılı bir objektife sahip. Eğer son birkaç yılda bir LG telefon kullandıysanız, beklentilerinizi bu deneyime göre şekillendirebilirsiniz çünkü kamera özellikleri Zenfone 5'te çok daha gelişmiş olsa da LG'ye oldukça benziyor. Geniş açı seçeneği büyük resimler için mükemmel ve bu özelliği kullanırken çok fazla bozulma da olmuyor.

Ön kamera 8 megapiksel ve selfie çekerken arka planı blurlamaya yaratan bir portre modu mevcut. Her iki kamera da donanımsal olarak oldukça iyi düzeyde olsalar da yazılımsal olarak birçok problem mevcut. Kamera uygulaması bazen kendi kendine kapanıyor ya da takılmalar yaşanıyor. Oldukça karışık bir menüye sahip ve özellikler bu karışık menüde kolayca bulunamıyor. Bunun yanında videoları GIF olarak kaydetme, ağır çekim video kaydetme gibi özellikler var. Aynı zamanda "pro mode" olarak geçen ve kameranın hemen hemen her özelliğini kullanıcının dilediğince ayarlamasına yarayan bir mod mevcut.

Asus'tan gelen açıklamaya göre yazılım hala üretim öncesindeki ile aynı ve henüz final sürüm çıkmadı. Önümüzdeki birkaç haftada güncellenerek yazılımdaki tüm problemler giderilecek.

Kamera kesinlikle çok büyük bir potansiyele sahip. Yazılımsal sorunlar güncelleştirmelerle halledildikten sonra, piyasadaki birçok modelin kamerasından daha iyi performansa sahip bir kamera ile karşılaşacağız gibi görünüyor.

AKILLI ŞARJ

Akıllı telefonları geceleri sarjda bırakmak tamamen güvenli olsa da ideal bir durum değil. Telefon bataryalarını en iyi performansta ve en uzun süreli kullanmak için şarj seviyesi %20 ile %80 arasında değişmeli, uzun süre boyunca bu yüzdelerden düşük ya da yüksek olmamalıdır. Telefonu geceleri şarjda bırakmanın eksi noktası ise uzun saatler boyunca bataryanın %100 olarak kalmasıdır.

Asus Zenfone 5, alarm kurma saatlerinizden kaçta uyanacağınızı ve telefonu şarjdan alacağınızı öğrenir. Bataryayı sizin uyanmanıza hemen hemen 30 dakika kalana kadar %80'de bekletir ve alarmınızın çalmasına 30 dakika kaldığında şarj etmeye devam eder, böylece tam siz uyanırken batarya %100 olur ve gece boyunca o şekilde beklemediği için çok daha uzun ömürlü olacaktır. 3,330mAh'lik gücü ve batarya performansını koruyan bu özelliği ile Zenfone 5, günü şarjınız bitmeden rahatça bitirmenize olanak sağlıyor.

HOPARLÖR

Asus, Dedicated to Sound ile yaptığı bir anlaşma sayesinde ortalama bir akıllı telefondan çok daha yüksek bir sese sahip dual stereo hoparlörlere sahip. Yapılan testlerde şu an piyasadaki birçok telefondan çok daha yüksek ses çıkardığı kanıtlandı, ama ses seviyesi yükseldikçe ses kalitesi çok ufak bir düşüş de yaşıyor.

ÜCRET VE ULAŞILABİLİRLİK

Asus Zenfone 5 genel olarak gerçekten iyi bir telefon ve bunun yanında cep yakmayacak olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Apple'ın dizaynını seven ama android işletim sisteminden vazgeçemeyen ya da yalnızca dizaynı için iPhone X'e çok yüksek ücret ödemek istemeyen kullanıcılar için oldukça iyi bir model. Şu anda fiyatları 1800 TL ve 2000 TL arasında seyrediyor.

Asus Zenfone 5Z ile özellikleri neredeyse tamamen aynı. İki modeli birbirinden ayıran temel özellikler, Zenfone 5Z Snapdragon 845 işlemciye sahip ve 64 GB'lık dahili hafızaya sahip 4 GB RAM, 128 GB dahili hafızaya sahip 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip 8 GB RAM seçenekleri bulunmakta ama maalesef Zenfone 5 ile aralarında büyük bir fiyat uçurumu var.