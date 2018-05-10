Geçtiğimiz günlerde Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de olduğu 300 sözde aydınının skandal Kur'an bildirisi yayımlandı. Bildiride Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin çıkarılması istenmişti. Ardından Türkiye'den ve İslam dünyasından büyük tepkiler geldi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın bugün aldığı bir karar ise, yine bu skandala bir tepki niteliğindeydi.

YÖK ÖĞRENCİ ALMAYACAK

YÖK, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de, Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasını karar verdi.

YÖK'ÜN GEREKÇESİ

Karara gerekçe olarak ise Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı / Türkoloji bölümleri bulunmaması gösterildi.

YÖK bu açıklamayı yapsa da, olayın perde arkasında Fransa'da yayımlanan skandal bildiri olduğu belirtiliyor.