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Alman medyası 'ın lerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı

'da yayın yapan Focus dergisi, 'ın lerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Türkiye, 'da ini yapmak üzere sandık başına gidecek. Siyasi partiler, 44 gün sonra yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandırdı.

Avrupa basını da Türkiye'deki seçim gündemini yakın takibe aldı.

'da yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı 'ın iktidara geldiği günden bu yana birçok başarılı projeyi hayata geçirdiğini, ekonomiyi de her geçen gün iyiye taşıdığını yazdı.

ERDOĞAN NEDEN KAZANIYOR
'ın Türkiye'de "tartışmasız" olduğunun, seçimleri de kolayca kazanacağının belirtildiği yazıda şu ifadelere yer verildi: "Neden mi? Erdoğan, 2003 yılında Başbakan oldu. Aşağıdaki grafikler, iki ülkede o zamandan bu yana neler olduğunu gösteriyor. Kıyaslanabilmesi için Almanya'daki gelişmeleri yanlarına koyduk."

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 10:31
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