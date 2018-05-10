Kirli ittifaktan ‘algı’ operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman kenara çekiliriz" açıklamasına ithafen Twitter'da "Tamam" etiketiyle kirli bir algı hareketi başlatıldı. 'Tamam' ittifakına CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti'nin yanı sıra HDP ve FETÖ'nün önemli isimlerinden destek geldi. Firariler Akın İpek, Can Dündar, Tarık Toros gibi isimler de bu kirli ittifaka katıldı.



LİDERLERDEN TWEET

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Vakit Tamam", Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da bu iş Tamam", İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Göklerden gelen bir Tamam vardır..." ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ise "Tamam inşallah!" ifadelerini kullandı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise, "Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. Tamam" diye yazarken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Ahdimiz olsun ki sana ne başkanlık ne de 400 milletvekili. Tamam" sözleri, HDP'nin resmi hesabından paylaşıldı.

FIRSAT BİLDİLER

FETÖ'nün önemli isimleri de "Tamam" ittifakına destek verdi. Koza Holding'in eski yöneticisi Akın İpek, "Tamam kardeşim... Tamam", Zaman'a kayyum atanmasının ardından FETÖ'nün kurduğu Yarına Bakış gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Bülent Korucu, "Anlaşıldı Tamam", Avrupa Zaman gazetesinin eski yayın müdürü Mahmut Çebi, "Yeter artık diye sesleniyorum ve Tamam diyorum", Zaman'ın eski Danimarka temsilcisi Hasan Cücük, "Tamam", FETÖ'cü Kanaltürk ve Bugün TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, "İki hafta sonra gündemi belirledi, muhaliflerine slogan vererek Tamam" paylaşımında bulundu. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Can Dündar, "Yurtta Tamam, dünyada Tamam", Ergun Babahan ise "Seni başkan yaptırmayacağız! Tamam" diye tweet attı. Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri de; "Tamam" etiketli kampanyayı manşete taşıdı.

'MİLLET DE SEÇİMDE TWEET ATACAK'

Sosyal Medya Stratejisti Dr. Ali Murat Kırık: "Sosyal medyada algı operasyonları çok yoğun şekilde devam ediyor. 2016'da da Cumharbaşkanının 'weloveerdoğan' hashtagi liste dışı bırakılmıştı 'devam' etiketi de aynı şekilde liste dışı bırakıldı. 'Tamam' etiketinin çoğunun bir sistem üzerinden pompalandığı ve bu sisteminde çoğunluğunun Amerika üzerinden gerçekleştirildiğini gördük. Millet de 24 Haziran'da tweet atacak."

REUTERS, ROBOTLARI GERÇEK İNSAN YAPTI

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından İngiltere merkezli Reuters, önceki gün sosyal medyadaki trol ve robot hesapların yaptığı 'Tamam' paylaşımlarını gerçek kullanıcıymış gibi aktardı. Reuters "Bir milyondan fazla Türk, Erdoğan'a 'tamam' dedi" başlıklı bir haber geçti. Ancak sosyal medyada 'tamam' etiketi altına yazılmış anlamsız ve gelişigüzel kelimeler, 'bot hesaplar' olarak adlandırılan ve bir bilgisayar hilesinden ibaret olan paylaşımların gerçek kişiler tarafından atılmadığını gözler önüne serdi. Bunun yanı sıra Twitter'dan paylaşılan mesajların önemli bir kısmının Güney Amerika ve Uzakdoğu gibi coğrafyalardan gelmesi, en çok mesaj atılan yerin ise ABD olması dikkat çekti. Yabancı basın organları da Reuters'ın tuzağına düşerken, FETÖ'cü kullanıcılar ve muhalif troller de bu durumu fırsata çevirmek telaşına düştü. Birçok hesap bu siteleri kaynak göstererek Türkiye'ye karşı karalama kampanyası başlattı.







'DEVAM' CEVABI

Gerçek kullanıcıların olmadığı bot hesaplar ve FETÖ-CHP-HDP-Saadet-İP ortaklığıyla sosyal medyadan yürütülen "Tamam" propagandasına karşı sosyal medya kullanıcıları ve hükümet de "Devam" dedi. Kullanıcılar, AK Parti'nin eski bir sloganını hatırlatarak "Durmak yok yola devam" dedi. Algı operasyonuna karşı bir diğer yanıt ise AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.

"24 HAZİRAN'DA GÖRÜŞÜRÜZ"

"Tamam" etiketinin paylaşım haritasını ve bot hesapların ekran görüntüsünü paylaşan Ünal şu açıklamayı yaptı: "Tweetlerin çoğu FETÖ ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan'ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler. Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle söylemini ayrıştırması gerekmez mi? Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz."