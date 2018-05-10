Yemek kartları ile ilgili düzenleme tamamlandı

Yüksek komisyon oranları, ödeme sürelerinin uzunluğu nedeniyle tartışma konusu olan, 'yemek kartları sorununun' çözümünde sona gelindi. Yeni düzenlemeye göre, yemek kartlarının market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasına yasaklama getirilmeyecek.

Yemek kartı kuruluşlarınca işverenlere uygulanan iskonto ortadan kaldırılacak. Sektörün temel sorunu olan yüksek komisyon oranlarına tavan sınır; esnaf ve tacire yapılan geç ödemelere son verilerek ödeme sürelerine üst sınır getirilecek. Yemek kartlarındaki bakiyelerin devri düzenlenecek.

Perakende ticareti yeniden düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM'de yaptığı açıklamada, özetle şunları kaydetti: