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cumhurbaşkanlığı i geçici aday listesini yayınladı

Cumhurbaşkanlığı i geçici aday listesi yayımlandı.

YSK geçici aday listesini yayınladı

Yüksek Kurulunun () Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adayların belirlenmesine ilişkin kararını içeren geçici aday listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanlığı için AK Parti ile MHP Grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Grubu tarafından aday gösterilen Muharrem İnce'nin ve HDP Grubu tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'ın adaylık başvuruları kabul edildi.
En az yüz bin imza ile adaylık yarışına giren Doğu Perinçek, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu, imza sınırını aşarak geçici listede yer alırken, yeterli imzaya ulaşamayan Vecdet Öz aday olamadı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 07:29
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