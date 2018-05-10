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  1. Kirli ittifaktan ‘algı’ operasyonu

'den aday oldu

, ezan üzerinden din düşmanlığı yapmış, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından tiksiniyorum." gibi cümlelerle tepki çekmiş 'li bir isim.

Sera Kadıgil Sütlü CHPden aday oldu

'ın seçimleri 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından birçok isim, farklı partilerden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Bu isimlerden biri de oldu.

Sera Kadıgil Sütlü, 'den milletvekilliğine aday oldu.

DİN DÜŞMANLIĞI, IRKÇILIK, NEFRET
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil Sütlü, twitter hesabından yaptığı din düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söylemleriyle dikkat çekiyordu.

İşte Kadıgil'in yaptığı paylaşımlar...








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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 11:01
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