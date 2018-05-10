Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından birçok isim, farklı partilerden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Bu isimlerden biri deSera Kadıgil Sütlü oldu.

Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den milletvekilliğine aday oldu.