Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından birçok isim, farklı partilerden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Bu isimlerden biri deSera Kadıgil Sütlü oldu.
Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den milletvekilliğine aday oldu.
DİN DÜŞMANLIĞI, IRKÇILIK, NEFRET
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil Sütlü, twitter hesabından yaptığı din düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söylemleriyle dikkat çekiyordu.
İşte Kadıgil'in yaptığı paylaşımlar...
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