Hangi telefonlara Android P güncellemesi gelecek? Android P ile gelen yenilikler neler?

Google düzenlediği I/O 2018 etkinliği ile Android P'yi daha detaylı olarak tanıttı. Sürümün son halini indirmek isteyen kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor. Ancak bu süreyi beklemek istemeyen ve Sony Xperia XZ2, Nokia 7 Plus, Essential Phone ve Google Pixel cihazlarına sahip olan kullanıcılar Android P'nin beta sürümünü indirebilirler. Bunu yapmak için ilk olarak cihazınızın uygunluğunu görmek için www.google.com/android/beta adresine gitmeniz gerekiyor.

CİHAZINIZ GÜNCELLEME ALACAK MI TIKLAYIP ÖĞRENİN

Daha sonra burada Google hesabınız ile oturum açmalısınız. Bu ekranda cihazınızı bulun ve altındaki mavi tuşa basın. Şartlar ve koşulları okuyup onaylamanız gerekiyor. Çünkü o kısımda tüm verilerinizin silineceği uyarısı yer alıyor. Bu yüzden güncellemeyi yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemenizde fayda var. Daha sonra Android P beta programına katıldığınıza dair bir onay mesajı gelecektir.

Daha sonra yazılım güncellemesi bildirimi çıkacaktır. Bu bildirim çıkmazsa şu adımları takip etmelisiniz; Ayarlar-Sistem-Sistem Güncellemesi. Bu işlemleri tamamladıktan sonra indirme işlemini onaylayın. 1.2 GB boyutundaki dosya indikten sonra güncelleme işlemi başlayacaktır. Son olarak akıllı telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekiyor. Bu adımları tamamladığınızda Android P beta sürümünü kullanabilirsiniz.