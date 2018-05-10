;
Yol Durumu
  1. Hangi telefonlara Android P güncellemesi gelecek? Android P ile gelen yenilikler neler?

'ta görülen hata 'lara sıçradı

Popüler mesajlaşma uygulaması 'ta görülen hata 'lara sıçradı. iPhone'larda ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların sadece bir SMS'le telefonlarını kullanılamaz hale getirmesine yol açıyor.


Popüler mesajlaşma uygulaması 'ta görülen hata 'lara sıçradı. iPhone'larda ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların sadece bir SMS'le telefonlarını kullanılamaz hale getirmesine yol açıyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp için kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmiş, işletim sistemi ile çalışan ları tehdit eden bir mesaj söz konusu cihazları kullanılmaz hale getirmeye başlamıştı.

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta görülen hata iPhone'lara sıçradı..
Etiketler: , , , , ,
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 11:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar