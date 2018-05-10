;
Yol Durumu
  1. Darbeci hainlere müebbet

ile görüştü

Erdoğan- görüşmesinde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

Görüşmede, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını dile getiren Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

İki lider, görüşmede, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindi.

Etiketler: ,
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 15:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar