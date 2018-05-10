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İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

Darbeci hainlere müebbet!

15 Temmuz'da İl Başkanlığını işgal girişimi davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığa müebbet hapis cezası kararı onandı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 14:27
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