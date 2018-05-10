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, ABD Konsolosluk görevlilerini ağırlamış

FETÖ’nün sonrası medyada tetikçi olarak kullandığı Genel Yayın Yönetmeni ’in 4 ABD konsolosluğu görevlisini gazetede ağırladığı ortaya çıktı. Erdem’in ayrıca FETÖ’ye ait Cihan Haber Ajansı yetkilileriyle kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi. Gazeteci Mehmet Bozkurt iddianameye yansıyan ifadesinde Eren Erdem ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Eren Erdem, ABD Konsolosluk görevlilerini ağırlamış

sonrası FETÖ'nün yasadışı ses kayıtlarını servis etmek için kurulan ile ilgili soruşturması kapsamında CHP Milletvekili hakkında hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren ve ifadesi iddianamede geniş yer bulan eski Karşı Gazetesi çalışanı Mehmet Bozkurt da CHP'li Eren Erdem'in Genel Yayın Yönetmeni olduğunu ve kendisiyle çalışmayı kabul ettiğini aktardı. Bozkurt, Erdem'in bir keresinde ABD Konsolosluğundan gelen 4 kişiyi ağırladığını, toplantıya kendisinin de katıldığını söyledi. Bozkurt ayrıca Erdem'İn sadece Cihan Haber Ajansı yetkilileriyle kapalı görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi.

Bozkurt, KARŞI'da atılan Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Kan lobisi"başlıklı skandal manşetin de bizzat Eren Erdem tarafından bilgisayar başına oturmak suretiyle hazırlandığını belirtti. Bozkurt kendisinin MİT ve Dışişleri görevlilerini hedef alan bu manşeti atmak istemediklerini ifade etti. Bozkurt, Eren'in bu manşeti hazırlarken de hükümetin Lahev Adalet Divanı'nda yargılanacak iddialar olduğunu söylediğini kaydetti.

Mehmet Bozkurt, Turan Ababey'in TUSKON yöneticileri ile yaptığı toplantıya Eren Erdem'in ciddi bir itirazı olmadığını da kaydetti. Sçz konusu toplantıya FETÖ firarisi TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'in de katıldığı biliniyor.

Erem Erdem'in o dönem asker kaçağı olduğunu o yüzden kimlik problemi yaşadığını belirten Bozkurt, araç kullanırken polis çevirmesine yakalanmamak için gayret sarf ettiğini belirtti. Bu duruma rağmen Erdem'in nasıl milletvekili olduğunu anlayamadığını belirten Bozkurt, milletvekili olarak kendisini koruma kalkanına aldığını söyledi.

Eren Erdem'in ABD Başkonsolosluğu'ndan 4 görevli işle görüştüğünü dile getiren Mehmet Bozkurt, bu toplantıya kendisinin de katıldığını ifade etti. CHP'li vekillerin de sık sık gazeteye geldiklerini anlatan Bozkurt; Gürsel Tekin, Umut Oran ve Melda Omur'un Eren Erdem'in yanına gelen isimler olduğunu anlattı.

CİHAN Haber Ajansı yöneticileri ile Eren'in yaptığı toplantılara vurgu yapan Bozkurt, "CİHAN yöneticileri ile kapalı toplantılar yapardı. Ben gazetenin genel yayın yönetmen yardımcısı olarak bu duruma alınganlık gösterdim"diye konuştu.

Karşı Gazetesi'nin FETÖ'ye ait Cihan Haber Ajansı'ndan 45 Bin TL'lik mal veya hizmet satın alındığı da iddianamede yeraldı.

SABAH

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 17:34
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