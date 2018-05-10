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'den son dakika açıklaması

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. de Marmara için sağanak yağış uyarısı yaptı.


Marmara Bölgesi'nde havanın, aralıklı ve gök gürültülü kuvvetli yağışlı geçeceği öngörülüyor.

1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 10:15
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