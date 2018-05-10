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kimdir? Nasıl öldü? 'in süt annesi Sugay Hatun

117. son bölüm ile TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümde Halime Hatun'un hayatını kaybetmesinin ardından Kayı Obası'nda derin bir yas hakim oldu Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç diziden ayrıldı. Onun yerine başrol kadın oyuncusu olarak katıldı. Oya Unustası rolü ile diziye girdi. Peki Sugay Hatun kimdir? Sugay Hatun, Diriliş Ertuğrul dizisine katılmasının ardından merakla araştırılan isim oldu. Diziyi yakından takip eden birçok kişiye duygusal anlar yaşatan Sugay Hatun, annesini kaybeden 'in süt anneliğini üstlenmiştir. Peki, binlerce kişinin araştırdığı isim olan Sugay Hatun kimdir? Karaktere kim hayat vermektedir? İşte, o detaylar

Sugay Hatun kimdir? Nasıl öldü? Osman Beyin süt annesi Sugay Hatun

'in süt annesi olan , dün akşam ekrana gelen dizisinde yer almaya başladı. 'nın canlandırdığı Sugay Hatun karakteri için izleyiciler de araştırma yapmaya başladı. Peki Sugay Hatun kimdir? Osman Bey'in süt annesi Sugay Hatun nasıl öldü?

SUGAY HATUN KİMDİR?
Sugay Hatun dizide evladını yeni kaybetmiş bir anneyi oynuyor. Evlat acısıyla yanıp kavrulurken Ertuğrul'un evladını kendi evladı yerine koyacak ona sütünü sevgisini verecektir.

Sugay Hatun'un gerçek tarihte nasıl öldüğüne ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

OYA UNUSTASI KİMDİR?
Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Oya Unustası, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun olarak eğitimini tamamladı ve ardından 'dan oyunculuk ve sahne dersleri aldı.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı "" adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.

Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 14:19
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