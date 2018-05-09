Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın BBP Genel başkanı Mustafa Desticiile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Destici ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın BBP Genel başkanı Mustafa Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın BBP Genel başkanı Mustafa Desticiile görüşecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Mustafa Destici , Cumhurbaşkanı , BBP
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