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  1. Erdoğan-İnce görüşmesinden ilk kareler

YSK, 24 Haziran seçimlerinde yarışacak cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
6 aday 24 Haziran seçimlerinde yarışacak. Bunlar, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Doğu Perinçek.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 21:51
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