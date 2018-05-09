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Erdoğan ile Ak Parti Genel Merkezi'nde görüştü

, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ’yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşme 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi basın mensuplarına değerlendirdi. İşte Erdoğan-İnce görüşmesinin detayları.

Erdoğan-İnce görüşmesinden ilk kareler

, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'yi kabul etti.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

İNCE: DERTLEŞTİK
Görüşmenin sonunda Muharrem İnce'nin açıklama yapmaması dikkat çekti. İnce sadece 'başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik' demekle yetindi ve gazetecilerin sorularını da kabul etmedi.

ELİTAŞ: GÜZEL BİR SOHBET OLDU
AK Partili Mustafa Elitaş da görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, 'güzel bir sohbet oldu' ifadesini kullandı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 21:00
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