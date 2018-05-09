Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.
Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
İNCE: DERTLEŞTİK
Görüşmenin sonunda Muharrem İnce'nin açıklama yapmaması dikkat çekti. İnce sadece 'başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik' demekle yetindi ve gazetecilerin sorularını da kabul etmedi.
ELİTAŞ: GÜZEL BİR SOHBET OLDU
AK Partili Mustafa Elitaş da görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, 'güzel bir sohbet oldu' ifadesini kullandı.
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