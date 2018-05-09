Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

İNCE: DERTLEŞTİK

Görüşmenin sonunda Muharrem İnce'nin açıklama yapmaması dikkat çekti. İnce sadece 'başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik' demekle yetindi ve gazetecilerin sorularını da kabul etmedi.

ELİTAŞ: GÜZEL BİR SOHBET OLDU

AK Partili Mustafa Elitaş da görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, 'güzel bir sohbet oldu' ifadesini kullandı.