TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından 11. ayın sonuna kadar getirilen varlığın sadece yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek.
SON DAKİKA: Varlık Barışı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
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