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  1. YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

: 'nda kabul edildi

Varlık Barışı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından 11. ayın sonuna kadar getirilen varlığın sadece yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 23:23
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