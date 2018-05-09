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Şırnakta 2 çocuk taşan dere sularına kapılarak kayboldu

' da sağanak yağış sonucu taşan dereyi geçmeye çalışan ve çoban oldukları belirtilen 2 çocuk sulara kapılarak kayboldu.

Şırnakta 2 çocuk taşan dere sularına kapılarak kayboldu

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Beldesi'nde, 'nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki iki çoban, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayboldu. Bölgede 2 çocuğu arama çalışması başlatıldı.

DEREYİ GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN SUYA KAPILDILAR
Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı.

ÇOCUKLARIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yapıldığı öğrenildi.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
DHA'nın geçtiği son dakika haberine göre, 'da suya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 14:07
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