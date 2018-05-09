Önceki gün sosyal medyadan kara propaganda başlatıldı. Sosyal medyadan bot hesaplarla başlatılan propaganda birçok gerçeği gözler önüne serdi. Millete yapılan algı operasyonun baş aktörleri ise FETÖ-CHP-HDP- Saadet Partisi ve İyi Parti ittifakıydı.
ALMANYA DEVREDE
Gayri milli ellerle başlatılan bu kirli kampanyaya Türkiye düşmanlarından da destek gecikmedi. Almanya'nın Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow, CHP-HDP-Saadet Partisi-İYİ Parti-FETÖ ittifakına açık destek verdi. Aynı zamanda kampanyaya porno yıldızı Johnny Sins'in de destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.
MİLLET "DEVAM" DEDİ
Sosyal medyadan yapılan bu kara propagandaya milletin cevabı gecikmedi. Binlerce vatandaş devam etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi. Bugün ise paralel ittifaka verilen desteğin kirli eller tarafından organize edildiğini gören vatandaşlar #KimlerKimlerleBeraber etiketiyle tepki gösterdi.
Almanya'dan CHP-HDP-Saadet Partisi-İYİ Parti-FETÖ ittifakına açık destek!
Önceki gün sosyal medyada kara propaganda çalışmalarına destek verenler tek tek ortaya çıktı. Şer ittifakının başlattığı kara propagandaya Almanya'nın Thüringen eyaletinin Başbakanı'ndan pornocu Johnny Sins'e kadar birçok Türkiye düşmanından destek geldi. Sosyal medyada bu propagandayı gören vatandaşlar #kimlerkimlerleberaber etiketiyle tepki gösterdi.
Önceki gün sosyal medyadan kara propaganda başlatıldı. Sosyal medyadan bot hesaplarla başlatılan propaganda birçok gerçeği gözler önüne serdi. Millete yapılan algı operasyonun baş aktörleri ise FETÖ-CHP-HDP- Saadet Partisi ve İyi Parti ittifakıydı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.