Önceki gün sosyal medyadan kara propaganda başlatıldı. Sosyal medyadan bot hesaplarla başlatılan propaganda birçok gerçeği gözler önüne serdi. Millete yapılan algı operasyonun baş aktörleri ise FETÖ-CHP-HDP- Saadet Partisi ve İyi Parti ittifakıydı.





ALMANYA DEVREDE

Gayri milli ellerle başlatılan bu kirli kampanyaya Türkiye düşmanlarından da destek gecikmedi. Almanya'nın Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow, CHP-HDP-Saadet Partisi-İYİ Parti-FETÖ ittifakına açık destek verdi. Aynı zamanda kampanyaya porno yıldızı Johnny Sins​'in de destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.







MİLLET "DEVAM" DEDİ

​Sosyal medyadan yapılan bu kara propagandaya milletin cevabı gecikmedi. Binlerce vatandaş devam etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi. Bugün ise paralel ittifaka verilen desteğin kirli eller tarafından organize edildiğini gören vatandaşlar #KimlerKimlerleBeraber etiketiyle tepki gösterdi.



