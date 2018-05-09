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'de öğrencisiyle yaşayan kadın eşiyle boşandı

'deki bir lisede görevli kadın ile si arasındaki duygusal , eşinin açtığı boşanma davasıyla ortaya çıktı.

Lisede tarih i olan E.P. (46), iddiaya göre; 2 yıl önce si ile yaşamaya başladı. B.P. (46), eşi E.P.'nin cep telefonunda WhatsApp mesajlarında öğrencisiyle olan yazışmalarını ve fotoğrafları görünce 31 Ekim 2016 tarihinde 2. 'nde boşanma davası açtı. Eşinin telefonuna yüklediği bir programla, eşinin öğrencisiyle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ile cinsel içerikli yazışmalarını elde eden B.P., bunları mahkemeye delil olarak sundu. B.P., Denizli İl Müdürlüğü, Başbakanlıkİletişim Merkezi'ne (BİMER) ve okul yönetimine de de eşinin öğrencisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 13:59
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