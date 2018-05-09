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Kritik zirvesinin tarihi belli oldu

Kazakistan , başkent 'da yapılacak konulu 9. Astana toplantısının 'ta düzenleneceğini bildirdi.

Kritik zirvenin tarihi belli oldu!
Kazakistan ndan yapılan yazılı açıklamada, garantör ülkeler , ve İranile rejim ve muhaliflerin katıldığı toplantıların 9. turunun 'ta yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, toplantıya gözlemci ülkeler ABD ve Ürdün'ün de davet edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görüşmelerde gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ile insani ve güven artırıcı önlemlerin ele alınacağı kaydedildi.
Kazakistan'daki konulu 8. toplantısı, 21-22 Aralık 2017'de yapılmış, alıkoyulanların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaşılmıştı.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 10:36
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