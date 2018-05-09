Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini değerlendirdi.
Erdoğan, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.