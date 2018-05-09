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Erdoğan: Kaybeden Amerika olacaktır

, 'nin nükleer anlaşmasından çekilmesi kararıyla ilgili ''Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

Erdoğan: Kaybeden Amerika olacaktır

, 'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini değerlendirdi.

Erdoğan, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 10:24
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