Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini değerlendirdi.

Erdoğan, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz.

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